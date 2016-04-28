Южно-Сахалинск, 28 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум.



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Надвигающийся на Курилы циклон принесет с собой непогоду, экстренные службы региона готовы к возможным последствиям разгула стихии, сообщает 28 апреля пресс-центр МЧС России по Сахалинской области.

«По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», днём 29 апреля 2016 года на территории Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются сильные осадки (15−49 мм за 12 часов), ветер 25−30 м/с», — говорится в сообщении.

Предупреждения о возможных чрезвычайных ситуациях направлены руководству муниципальных образований и во взаимодействующие структуры, обстановку, связанную с прохождением циклона, контролирует Главное управление МЧС России в регионе.

Населению указанных районов рекомендовано не покидать пределы населенных пунктов, находиться на постоянной связи с близкими, на время отказаться от рыбалки, охоты и туристических прогулок.

Кроме того, в МЧС граждан просят опасаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений и не приближаться к оборванным проводам, а в случае необходимости — немедленно обращаться в экстренные службы.