В Москве иностранец задержан за кражу картин и раритетных скрипок
Москва, 28 апреля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Москве сотрудники управления уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в краже двух раритетных скрипок и трех картин из квартиры пенсионера, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, 30-летний подозреваемый 17 апреля украл у 83-летнего пенсионера три картины художника-передвижника Николая Дубовского и две скрипки 1721 и 1736 годов со смычком XVII века.
Установлено, что уроженец восточноевропейской страны проник в квартиру, отжав входную дверь. Следствие уточняет, что он знал потерпевшего и его распорядок дня. Похищенное мужчина сбыть не успел — его задержала полиция.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчина находится под арестом, скрипки и картины направлены на экспертизу для установления их исторической и художественной ценности.