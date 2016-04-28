Москва, 28 апреля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Москве сотрудники управления уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в краже двух раритетных скрипок и трех картин из квартиры пенсионера, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Цитата из т/ф «Визит к минотавру». Реж. Эльдор Уразбаев. 1987. СССР Скрипка

По ее словам, 30-летний подозреваемый 17 апреля украл у 83-летнего пенсионера три картины художника-передвижника Николая Дубовского и две скрипки 1721 и 1736 годов со смычком XVII века.

Установлено, что уроженец восточноевропейской страны проник в квартиру, отжав входную дверь. Следствие уточняет, что он знал потерпевшего и его распорядок дня. Похищенное мужчина сбыть не успел — его задержала полиция.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчина находится под арестом, скрипки и картины направлены на экспертизу для установления их исторической и художественной ценности.