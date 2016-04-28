Москва, 28 апреля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. На предыдущих торговых сессиях отечественная валюта выглядела слабо. Особенно ярко рубль продемонстрировал это на растущей нефти. Рост отечественной валюты ограничен уровнем 65, от которого и стоит отталкиваться для дальнейшей работы, считает генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Итоги завершившегося накануне заседания ФРС не стали новостью. Монетарные власти США сохранили ключевую ставку в диапазоне 0,25−0,5%. В то же время инвесторам дали понять, что в ФРС США уверены в перспективах американской экономики, что в свою очередь позволяет в будущем продолжить постепенный подъем ставок», — сказал Эдерман.

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«Кроме этого, не стоит упускать из вида еще одно важное событие. 29 апреля запланировано заседание ЦБ РФ, на котором возможно снижение ставки. Основанием для этого может послужить недавний рост цен на нефть и соответствующее укрепление рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 апреля, по данным Московской биржи, курс рубля снижается к основным валютам. Так, к 10:41 мск доллар США вырос на 6,90 копейки до 65,1890 рубля. Биржевой курс евро к этому времени прибавил 31,90 копейки и составил 74,0590 рубля. Евро достигал максимальной отметки в ходе торгов 74,1620 рубля, доллар — 65,40 рубля.