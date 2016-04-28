Ярославль, 28 апреля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославской области путевки в лагеря получат не менее 14 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Средства на эти цели выделит федеральный бюджет в размере 24,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве региона.

«Организованно отдохнуть в этом году смогут не менее 50 тысяч ярославских детей, в том числе не менее 14 тысяч находящихся в трудной жизненной ситуации. На отдых за пределами региона в соответствии с квотами федеральных детских центров будут направлены около 150 ребят», — сказал губернатор Сергей Ястребов.

С 2015 года в федеральном бюджете не предусматриваются средства на софинансирование оздоровительной кампании для такой категории льготников, как дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Чтобы обеспечить им организованный отдых, принято решение о выделении из федерального бюджета 4,6 млрд рублей. Средства распределены между бюджетами 81 субъекта РФ.

«Это огромная помощь региону, поскольку деньги пойдут на обеспечение бесплатных путевок», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Ярославской областной думы по социальной демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова.