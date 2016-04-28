Москва, 28 апреля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) ездят на лечение в Турцию. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Бордюжа, выступая на конференции по международной безопасности в Москве, которая проходит второй день, заявил, что у террористов ИГ есть возможность после ранений поправить здоровье в Турции: так, по его словам было и во время войны в Чечне в 90-е годы. «И сегодня боевики ИГИЛ проходят реабилитацию и лечатся на территории Турции», — сказал Бордюжа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, V Московская конференция по международной безопасности открылась 27 апреля. Борьба с терроризмом является лейтмотивом мероприятия. В числе участников министры обороны и делегации военных ведомств более чем из 80 государств. Также на конференцию прибыли руководители международных организаций — ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, МККК.

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