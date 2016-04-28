Ярославль, 28 апреля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Ярославское отделение «Российского фонда милосердия и здоровья» собрало 2,6 млн рублей для пострадавших от взрыва в доме 11 на ул. 6-я Железнодорожная. Эти средства решено распределить поровну между пострадавшими. Решение об этом было принято 27 апреля на встрече руководства фонда, жителей и чиновников мэрии Ярославля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отделения фонда Светлана Лягушева.

Жители обрушившегося дома на встрече с руководством фонда

«Рассматривалось много вариантов, куда тратить эти деньги, но в итоге единогласно проголосовали за решение рабочей группы по сбору и распределению денежных средств для пострадавших: сумму в 2 602 778 рублей распределить поровну между 179 жителями дома. Сумма выплат на 1 человека составит 14.540 рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель ярославского отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

Наибольший вклад внесли Московская епархия Русской Православной Церкви (1 млн руб), завод «Ярославский технический углерод» (500 тыс руб), ООО «ЯЗТО» (100 тыс руб), ИП Санжеренко Н.В. (100 тыс руб), ООО «СЕВЕP-4» (50 тыс руб), сотрудники ярославского управления ПФР (20 тыс руб).

Ярославская Епархия Русской Православной Церкви собрала в храмах 387 541 руб. В ходе Благотворительного аукциона #ПомочьМожетКаждый ярославцы собрали 384 465 руб.

Средства будут перечислены на банковские счета людям, которые признаны пострадавшими от взрыва бытового газа 16 февраля.