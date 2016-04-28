Вильнюс, 28 апреля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Правительство Литвы не одобрило предложение общественных деятелей в паспорте и карточке, удостоверяющей личность, вместе с записями на государственном языке разрешить писать личные имена и латинскими буквами на иных языках, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 апреля. Разрешить писать имена и фамилии на языке оригинала уже 25 лет просят литовские поляки, в польском алфавите есть латинские буквы, которые отсутствуют в литовском алфавите.

Ян Матейко. Люблинская уния. 1869

По словам заместителя директора Департамента права Ирины Урбоне, такой порядок затруднил бы идентификацию лица, а личное имя, записанное нелитовскими буквами, все равно нельзя было использовать в общественной жизни.

«Предлагаемое правовое регулирование, возможно, создало бы предпосылки, когда лицо было труднее идентифицировать. Та как могут различаться записи в регистрах, и тогда, возможно, были бы созданы две личности одного и того же человека. Таким образом идентификация того же человек, если он был идентифицирован в международных информационных системах, была бы осложнена, так как его фамилия звучала бы совершенно по-другому. Также совершенно неясна цель, так как предложение не позволило бы идентифицировать это лицо в общественной жизни», — сказала Урбоне в эфире радиостанции Žinių radijas.

В законопроекте предложено, по пожеланию лицам разрешить нелитовскими буквами латинской основы писать имена и фамилии на других страницах паспорта, а в карточке, удостоверяющей личность, — на второй стороне.