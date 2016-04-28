Санкт-Петербург, 28 апреля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Петербургский Цирк на Фонтанке в преддверие Дня Победы представит необычную программу, которая с помощью циркового искусства покажет основные этапы Великой Отечественной войны.

Санкт-Петербургский государственный цирк Фрагмент программы «Салют Победы!»

Военная героическая пантомима «Салют Победы!» впервые будет показана 29 апреля и продлится на арене цирка до 15 мая включительно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе цирка.

Программа построена как история артистов, ушедших на войну, и их фронтового пути к Победе. На арене будут представлены, например, такие номера, как «Бойцы на привале», «Взятие Рейхстага», а в числе персонажей — солдаты, медсестры и даже главнокомандующий, роль которого исполнит народный артист России, художественный руководитель конно-балетного театра «Моя Россия» Тамерлан Нугзаров.

«Фронтовую атмосферу создадут как номера, в которых отражена жизнь на войне, так и любимые песни тех лет, и стилизованные под солдатскую форму костюмы», — отметили в пресс-службе Цирка на Фонтанке.

Несмотря на нестандартную для цирка тематику, авторы программы сумели выстроить ее с использованием основных цирковых жанров. Зрители увидят номера воздушных гимнастов, эквилибристов, жонглеров, акробатов, а также выступления дрессированных животных.

«В постановке также обыгрываются карикатуры 1940-х годов, в том числе и знаменитые рисунки Кукрыниксов, на которых захватчики изображены собаками и обезьянами», — приоткрыли секрет в пресс-службе цирка.

Цирковой спектакль «Салют Победы!» поставлен народным артистом России Анатолием Марчевским в 2005 году, но петербургские зрители увидят его впервые.