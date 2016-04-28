Ереван, 28 апреля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Граждане Армении, путешествующие на автомобиле по России, подвергаются рэкету со стороны российской полиции, заявила в ходе правительственного часа в парламенте депутат Людмила Саркисян.

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По её словам, уже длительный период получает от граждан письменные и устные заявления о том, что во время путешествий на автомобиле с армянскими госномерами, либо во время перегона в Армению купленного в России автомобиля с транзитными номерами, они подвергаются рэкету со стороны российских полицейских. В частности, речь идет об участке государственной дороги в Кабардино-Балкарии, где «граждане Армении подвергаются рэкету со стороны полиции», — заявила депутат. В зависимости от стоимости автомобиля с граждан Армении в качестве взятки требуют от 400 до 1000 долларов, проинформировала она.

Депутат поинтересовалась, какие меры намерено предпринять правительство для защиты своих граждан.

Комментируя вопрос, министр транспорта и связи Гагик Бегларян отметил, что в случае предоставления детальной информации об инцидентах министерство попытается разобраться с ситуацией. «Мы всегда стоим рядом с гражданами нашей страны. Мы используем все наши возможности, чтобы понесли наказание те люди, которые подвергают рэкету граждан Армении».

При этом, министр отметил, что, к примеру, определенные проблемы с которым сталкивались армянские автомобили на КПП Ларс, совместными усилиями были решены, сейчас там установлена 4 линия, специально для армянских автомобилей, где постоянно горит зеленый свет.

Что касается дорожной полиции России, то армянский министр подчеркнул, что непорядочные полицейские есть везде. «Это мог быть частный случай, но если вы предоставите нам более подробную информацию, имена, номера, мы обязательно этим займемся», — отметил министр.