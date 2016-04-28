Калининград, 28 апреля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту публикации статьи, порочащей честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 28 апреля, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Оксана Пономарёва.

Фрагмент статьи, проиллюстрированный снимками женщин и детей, погибших якобы от рук советских солдат

Накануне к прокурору области Сергею Табельскому, губернатору Николаю Цуканову, начальнику УФСБ генерал-майору Евгению Зиничеву обратился президиум Совета ветеранов Калининградской области с просьбой «разобраться в материалах газеты».

Речь идёт об еженедельнике «Новые колёса», где накануне Дня Победы вышла статья под заголовком «Врач-хирург из Кёнигсберга», повествующая о жизни немецкого врача Ганса фон Лендорфа, оказавшегося в Кёнигсберге в 1945 году. В публикации описаны преступления, якобы совершённые красноармейцами в отношении гражданского населения столицы Восточной Пруссии.

«Статья подготовлена в ярко выраженном профашистском стиле и носит явно клеветнический характер, т.к. известно, что во время войны действовал приказ Верховного главнокомандующего, согласно которому за подобные преступления военнослужащие предавались суду военного трибунала. Материал статьи задевает честь и достоинство советского и российского военнослужащего», — говорится в письме ветеранов.

Редакция ИА REGNUM приводит несколько выдержек из статьи. Так, в начале журналист Александр Захаров заостряет внимание читателей на следующей подробности: «Русские самолёты разбомбили поезд с беженцами — раненых было очень много». Затем, пишет журналист, советские солдаты ворвались в немецкий госпиталь на окраине Кёнигсберга, где лежали «…в основном пожилые люди непризывного возраста — ополчение. Ну и пацаны из гитлерюгенда. Короче, старики и дети». Журналист продолжает, что советские солдаты «сразу же принялись отбирать у больных и раненых наручные часы». Медсестре, пытавшейся заступиться, «сломали челюсть и выбили зубы».

И далее: «Французов (раненных) не тронули. Зато стали насиловать санитарок, медсестёр и пациенток. В том числе — русских женщин (ранее автор уточняет, что речь идёт о советских женщинах, угнанных фашистами из СССР и трудившихся затем в немецком госпитале)». «Остановить этот кошмар было невозможно. Угомонились победители только ночью. На следующий день всё повторилось», — пишет журналист «Новых колёс».

Также отметим, что статья проиллюстрирована снимками погибших и изуродованных женщин и детей, что усиливает «эффект» от прочитанного.

Ветераны подчёркивают, что газета выпускается в основном на деньги налогоплательщиков, а также спонсируется региональными органами власти (в частности, год назад «Новые колёса» отработали три контракта от администрации Калининграда, горсовета Калининграда и правительства Калининградской области на общую сумму 3,2 млн руб. — ИА REGNUM). Учредитель газеты Игорь Рудников месяц назад стал жертвой вооружённого нападения неизвестных.

«Считаем, что доведение через ваши возможности до широкой общественности указанной информации может способствовать проведению разбирательства по факту публикации и наличия в ней материалов, оскверняющих духовные ценности и моральные принципы ветеранов Великой Отечественной войны, а также усилить общественный контроль за описанной ситуацией», — с такой просьбой обратился к редакции ИА REGNUM Совет ветеранов.