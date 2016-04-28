Москва, 28 апреля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Москве задержаны участники организованной группировки по подозрению в крупных хищениях, которые осуществлялись под видом оказания брокерских услуг. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Софья Хотина.

Цитата из к/ф «Уолл-стрит». Реж. Оливер Стоун. 1987. США Брокеры

«Следователями ГСУ столичной полиции совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве пресечена деятельность семерых участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств граждан под предлогом оказания брокерских услуг», — сообщила Хотина.

Деятельность задержанных осуществлялась совместно с другими участниками группы, личность которых пока не установлена. Злоумышленники действовали по выработанной схеме: они представлялись гражданам сотрудниками группы, организованной финансовым брокером. Потерпевшие считали, что брокер будет проводить гражданско-правовые сделки на международном рынке валютных операций. Таким образом члены группы похитили порядка 497 млн рублей у граждан России и зарубежных стран. Всего насчитывается три с лишним человека, которые были обмануты по этой схеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). В рамках уголовного дела проведён ряд обысков в Москве, Подмосковье и во Владимирской области: изъяты мобильные телефоны, используемые для мошеннических целей, флеш-карты, банковские карты и компьютеры. Следствие обнаружило ряд документов, представляющих ценность для расследования дела.