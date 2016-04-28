Вильнюс, 28 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Через десять лет у Литвы должно быть около 30−40 тыс. военных в активном резерве. Кроме того необходимо на законодательном уровне изменить понятия, что должно считаться этим резервом, заявил командующий Армией Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы сегодня, 28 апреля.

Цитата из к/ф «Новобранцы идут на войну». Реж. Клод Зиди. 1975. Франция Бравые солдаты

«Мы бы хотели, чтобы у нас было реальное количество резерва, активный резерв, доступный, не гипотетический, подготовленный резерв всех тех, кто когда-то служил в армии, чтобы была система, которая четко давала бы понять, что эти военные в резерве, служившие в Литовской армии, были бы в списках резерва Литовской армии. Это были бы реальные люди, а не гипотетическая структура», — сказал Жукас.

По словам командующего армией, после возвращения призывников, согласно планируемой в настоящее время структуре армии, за пять лет вместе с добровольными силами обороны планируется достигнуть активного резерва, в который входило бы 20 тыс. военных, а через десять лет — 30−40 тыс. человек.

По словам Жукаса, для этого необходимы изменения законов. «Нужно изменить некоторые существовавшие до сих пор понятия, то есть понятие активного резерва, что такое активный резерв, являются ли силы добровольцев обороны части активного резерва, или это вид армии со своими определенными задачами, определенные изменения закона должны быть, если в Сейме будет найдена общая поддержка», — заключил он.