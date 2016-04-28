Киев, 28 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Вера Савченко, сестра осужденной в РФ бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко, в настоящее время находится на территории Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» Украинский паспорт

«Вера Савченко отдыхает в безопасности на территории нашего Генконсульства в Ростове-на-Дону, — написал Кулеба. — Ее паспорт при ней. Консулу удалось его забрать у россиян».

При этом посол по особым поручениям МИД Украины добавил, что сестра бывшей украинской военнослужащей действительно находится в федеральном розыске в РФ за обиду судьи в Чечне.

«Мы можем в ближайшие дни или добиться ее возвращения в Украину (хорошо), или получить своего Ассанжа на территории собственного дипломатического представительства (нехорошо)», — подчеркнул он.

Ранее адвокат Марк Фейгин сообщил, что спецслужбы РФ задержали Веру Савченко на пропускном пункте «Чертково» и изъяли у неё паспорт.

По его словам, свои действия сотрудники силовых структур объяснили тем, что сестра бывшей украинской военнослужащей находится в федеральном розыске по грозненскому делу о неуважении к суду.

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