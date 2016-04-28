Москва, 28 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Российский телеканал ТНТ продал китайской медиакомпании Jiangsu Broadcasting Corp. (JSBC) права на съёмки комедийного телесериала «Интерны». Об этом сообщил руководитель группы развлекательных телеканалов АО «Газпром-Медиа Холдинг» Артур Джанибекян, пишет «Коммерсант».

Цитата из к/ф «Интерны». реж Максим Пежемский. 2010-2016. Россия Лобанов, Варя, Фил

Джанибекян сообщил, что JSBC адаптирует российских «Интернов» для своего партнёра — Beijing Nesound International Media Corp. В свою очередь Beijing Nesound будет демонстрировать ситком в интернете по модели VOD.

«Права на ее международное распространение в сети будут принадлежать JSBC, при этом телевизионные права на китайские «Интерны» останутся за ТНТ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Газпром-медиа Холдинг» сотрудничает с Китаем, чтобы развиваться там через партнерство с местными структурами. Холдинг уже заключил с китайскими партнёрами ряд сделок.

Напомним, что российский ситком «Интерны» дебютировал на канале ТНТ в марте 2010 года. Продюсер и сценарист сериала — Вячеслав Дусмухаметов, в главной роли снимается известный российский общественный деятель и актёр Иван Охлобыстин.