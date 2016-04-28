Ереван, 28 апреля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Правительство Армении намерено отказаться от практики предоставления студентам призывного возраста отсрочки от армии, заявил в парламенте министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян.

Photolure Премьр-министр Армении Овик Абрамян (слева) и министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян

«Правительство Армении в течение месяца представит в парламент законопроект об отмене права на отсрочку от срочной службы в армии в связи с учебой в вузах», — заявил Давид Арутюнян.

По его словам, исключение будет сделано для некоторых профессий требующих особого подхода, в частности, в естественных науках, потенциал которых будет использован в военно-промышленном комплексе.

По его словам, исключения будут сделаны для специальностей по естественным наукам, потенциал которых будет использоваться в военно-промышленном комплексе.

Депутат Рубик Акопян ещё год назад представлял законопроект, по которому все студенты, достигшие призывного возраста, лишаются права на отсрочку и обязаны отслужить в армии. Тогда правительство сочло нужным достичь по нему политического консенсуса.

«Мы проделали довольно серьёзную работу, премьер-министр лично руководит этими работами, и очень скоро вашу идею, но в дополненном виде правительство направит в парламент», — отметил в ходе правительственного часа в парламенте 27 апреля Давид Арутюнян.

Согласно действующему законодательству, отсрочку от службы в вооруженных силах Армении получают те граждане Армении достигшие призывного возраста, которые учатся на бесплатных местах в государственных вузах Армении, для которых закреплена отсрочка от службы в Армии. Подобная привилегия предоставляется также тем студентам, которые учатся за пределами Армении по межправительственным соглашениям.