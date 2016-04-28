Калуга, 28 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. 5194 заявки на ограничение электроснабжения должников было направлено в адрес филиала «Калугаэнерго» с начало 2016 года из них выполнено 1018. После того, как неплательщики получали уведомления об отключении, оплачивали долги за потреблённую электроэнергию, 4176 заявки было отозвано.

kp40.ru 5194 заявки на ограничение электроснабжения должников было направлено в адрес филиала «Калугаэнерго» с начало 2016 года из них выполнено 1018.

Как сообщил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Алексей Писаревский, ограничения сетевая компания вводит по заявке сбытовых компаний путем регулирования режимов на диспетчерских пунктах, отключения коммутационного оборудования на трансформаторных подстанциях либо энергоустановки потребителя отключаются от сетей путем демонтажа проводов. Помимо оплаты задолженности за потреблённую электроэнергию для восстановления энергоснабжения неплательщики обязаны компенсировать сетевой организации затраты на отключение и повторное подключение своих энергоустановок к сетям.

Напомним, что в Калужской области действует комиссия по мониторингу финансового состояния, повышению платежной дисциплины и обеспечению финансовой устойчивости предприятий электросетевого комплекса, в состав которых входят представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, сетевые и сбытовые организации. На совещаниях комиссии регулярно подчеркивается, что в случае грубого нарушения платежной дисциплины со стороны должников, энергокомпаниям рекомендовано вводить ограничения потребления электроэнергии или полностью отключать соответствующих потребителей.