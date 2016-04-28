Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в финал чемпионата России, обыграв накануне у себя дома ГК «Динамо-Синара» из Волгограда. Итоговый счет на табло — 21:17 в пользу дружины Яна Лесли. Об этом ИА REGNUM 28 апреля сообщили в пресс-службе донского клуба.

vk.com/rostovhandball Матч «Ростов-Дон» — «Динамо-Синара»

Преимущество дончанки заработали еще в первой полуфинальной встрече, когда выиграли у соперниц с большим отрывом 26:17 в городе на Волге. Довольно приличный отрыв дал понять, что дома ростовчанки не позволят себе проиграть.

Но в бочке меда есть ложка дегтя. Наставник ГК «Ростов-Дон» Ян Лесли остался недоволен судейством. «Я удовлетворен результатом. Здорово, что мы вышли в финал. Но хочу сказать, что в последнее время судьи позволяют нашим соперникам играть против «Ростов-Дона» крайне грубо. Это неправильно. Наших гандболисток бьют в лицо, но арбитры зачастую не уделяют этому должного внимания», — сказал рулевой команды на послематчевой пресс-конференции.

Накануне от агрессивных действий соперниц пострадала Владлена Бобровникова. В этом сезоне ей достается больше всех — на одной из игр она получила сильный удар, бровь оказалась рассечена.

Отметим, что соперник ростовчанок по финалу определится сегодня. В Тольятти встретятся местная «Лада» и «Астраханочкой». Счет в полуфинальной серии пока 1:1. Первая игра завершилась с результатом 32:24 в пользу «Астраханочки», вторая — 29:35 в пользу «Лады».

Финал чемпионата России пройдет 12 и 17 мая. Заключительная игра состоится в Ростове-на-Дону.