Калуга, 28 апреля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. По требованию прокурора судом приостановлена деятельность ООО «Калужский молочный комбинат» на 90 суток.

kaluga24.tv ООО «Калужский молочный комбинат» осуществляло сброс сточных вод от производственных объектов в реку Дырочная

Как сообщил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Жуковского района Калужской области Дмитрий Лызарь, в районе продолжаются проверочные мероприятия по установлению источников загрязнения реки Дырочная, протекающей по территории города Белоусово и деревни Верховье.

Так, установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Калужский молочный комбинат» осуществляло сброс сточных вод от производственных объектов в реку Дырочная. При этом срок действия решения о предоставлении организации водного объекта в пользование для указанных целей истек 31 декабря 2015 года.

Прокурор возбудил в отношении юридического лица и генерального директора общества дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью). По результатам рассмотрения административного материала Жуковским районным судом деятельность ООО «Калужский молочный комбинат» приостановлена на срок 90 суток. Генеральный директор общества подвергнут штрафу в размере 12 тысяч рублей. Кроме того, по постановлениям прокурора района общество и его руководитель привлечены министерством природных ресурсов Калужской области к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов) и подвергнуты штрафам в размере 31 тысячи и 3 тысяч рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, с коллективной жалобой на загрязненность реки Дырочная (левый приток Протвы) обратились к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову жители города Белоусово.

На личном приеме у главы региона белоусовцы рассказали, что в реку Дырочная сбрасывают промышленные отходы сразу несколько производственных компаний, отчего вода издает зловоние. По словам местных жителей, воду из реки не то что нельзя пить — рядом с рекой трудно даже находиться .

Между тем, летом 2015 года на одну из компаний, которая занимается пищевым производством, уже была подана жалоба в прокуратуру. Тогда надзорное ведомство с помощью судебного решения приостановило работу предприятия на девяносто дней. Впрочем, пока действовало предписание о приостановке работы выветрился «жуткий» запах промышленных отходов, но сейчас все повторяется вновь. В этой связи, губернатор Анатолий Артамонов дал поручение местным властям решить проблему.

Кстати, жалобы на плохое экологическое состояние калужской реки Дырочная не стихают несколько лет. О сильной загрязненности реки мазутом и промышленными отходами даже написала Википедия.

Вопреки требованиям природоохранного законодательства молочный комбинат сбрасывал в безымянный ручей — приток реки Дырочной сточные воды, неочищенные до установленных нормативов. Предназначенные для очистки производственных стоков очистные сооружения комбинатом не эксплуатировались, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водном объекте не проводились. Проведенным химическим анализом выявлены значительные превышения показателей загрязнения воды в ручье. Действиями комбината водному объекту причинен значительный ущерб.

Прокурор района направил в суд исковое заявление к ООО «Калужский молочный комбинат» о понуждении устранить нарушения природоохранного законодательства, прекращении незаконного использования недр и взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в размере свыше 2,3 млн рублей. Решением районного суда, оставленным определением судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда без изменения, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.