Калуга, 28 апреля, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Свыше 75 тыс. работников потребуется в течение ближайших семи лет экономике Калужской области. Из них: 49% — квалифицированные рабочие, 14% — специалисты со средним и 22% — с высшим профессиональным образованием, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания регионального совета по кадровой политике.

nedelya40.ru Свыше 75 тыс. работников потребуется в течение ближайших семи лет экономике Калужской области. Из них: 49% — квалифицированные рабочие

Ключевой темой разговора на встрече стала ситуация с привлечением и закреплением в организациях и на предприятиях области молодых специалистов. В 2015 году государственную услугу по профессиональной ориентации получили более 2 тысяч подростков, на временные работы трудоустроено 4,9 тыс. человек. По данным анкетирования, каждый второй выпускник калужских школ планирует связать свою карьеру с регионом.

В прошлом году 14% выпускников (576 человек) поступили в вузы на целевые места. Их готовы трудоустроить около 190 организаций области. В ближайшие 4 года региональный рынок труда пополнится 400 специалистами-целевиками. Студентам организаций профессионального образования гарантия трудоустройства после обучения может быть предоставлена в рамках ученического договора. Закреплению молодых специалистов также способствует их включение в реальный производственный процесс во время прохождения практики.

В 2015 году из 6 тыс. 474 выпускников организаций высшего и профессионального образования области в экономику региона влилось более 4 тыс. человек. Важным источником формирования кадрового потенциала области является привлечение специалистов из других субъектов РФ. Основными донорами трудовых ресурсов являются соседние регоны.

С начала прошлого года жилищные условия улучшили 214 молодых семей области. 184 сотрудника организаций индустриальных парков и промышленных предприятий получили выплаты на сумму 35,3 млн. руб. для возмещения части первоначального взноса по кредитам на покупаемое или строящееся жилье. Ежегодными единовременными выплатами воспользовались 180 молодых педагогов. Всем целевикам и специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения области, оплачивается найм жилых помещений в размере 11 500 рублей в месяц, производится оплата части процентной ставки по ипотечному кредиту в случае приобретения жилья в ипотеку.

Медикам в сельской местности полностью компенсируются расходы на коммунальные услуги. Молодые специалисты в возрасте до 30 лет имеют 10% надбавку к окладу. Первые три года работы им выплачивается денежная компенсация в размере от 9,1 до 55,1 тыс. рублей, в зависимости от года работы и населенного пункта. Все врачи, прибывающие в сельскую местность, получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. За минувшие два года социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 73 сельским молодым семьям и молодым специалистам. Для них построено и приобретено 4,5 тыс. кв. м жилья.