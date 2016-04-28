Севастополь, 28 апреля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба в своей деятельности ориентирована на создание условий развития экономики Крыма и Севастополя. Об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов в Севастополе 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР — Италия Особо ласковое отношение

«Перед Федеральной таможенной службой не стоит задача любой ценой собрать таможенные пошлины», — подчеркнул Бельянинов.

Он пояснил: «Крым и Севастополь нуждаются в особо ласковом отношении. Наша основная задача направлена на создание условий для комфортной работы бизнеса в Крымской свободной экономической зоне».

Сегодня, 28 апреля, в Севастополе проходит конференция на тему «Актуальные вопросы таможенного администрирования в условиях функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь».