Благовещенск, 28 апреля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам первого пуска с космодрома «Восточный» объявил выговор ряду руководителей космической отрасли России, пишет «Коммерсантъ».

kremlin.ru Владимир Путин, Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров

По данным корреспондента издания, глава государства «устроил разнос» вице-премьеру Дмитрию Рогозину, главе Роскосмоса Игорю Комарову и главе НПО автоматики Леониду Шалимову. На встрече после старта также присутствовал председатель Госкомиссии Александр Иванов.

Рогозину Путин объявил выговор, Комарову — строгий выговор, а Шалимову — предупреждение о неполном служебном соответствии.

Уточняется, что причиной сбоя стал отказ в работе топливного клапана. Сам он был в порядке, перед стартом не проверили «то ли кабель, который вел к этому клапану, то ли пайку кабеля», пишет издание.