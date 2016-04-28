Южно-Сахалинск, 28 апреля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Трое мужчин были спасены сотрудниками экстренных служб с дрейфующей льдины на озере Изменчивое на юге Сахалина, сообщает 28 апреля пресс-центр МЧС России по Сахалинской области.

mil.ru Льдины

Информация о том, что на озере на дрейфующей льдине находятся 5 человек, поступила на Центральную спасательную станцию села Охотское второй половине дня 28 апреля. Очевидец происшествия уточнил, что льдина находится довольно далеко от берега.

К озеру немедленно направились спасатели и сотрудник полиции. Как оказалось, два человека — мужчина и женщина — смогли самостоятельно добраться до берега вброд, однако трое мужчин оставались на льдине. Расстояние между ними и берегом составляло 230 метров.

Спасатели отправились к рыбакам на лодке и доставили их на берег, операция заняла полтора часа.

Рыбаки пояснили, что утром лед показался им крепким, однако позже сильно потеплело, и ледовый покров начал крошиться под ногами.

В МЧС жителей региона просят не выходить на лед в предстоящие выходные — из-за теплой и ветреной погоды ледовый покров на внутренних водоемах острова начнет активно разрушаться.