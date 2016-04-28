Благовещенск, 28 апреля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал первый запуск с «Восточного», сравнив его с пудингом, который надо съесть, чтобы подтвердить качество, сообщает пресс-служба Кремля.

Charles Haynes Пуддинг

«Чтобы подтвердить качество пудинга, надо его съесть. Чтобы подтвердить готовность космодрома, нужно осуществить первый пуск», — сказал Путин в своей поздравительной речи на встрече с членами совместного боевого расчета подготовки и пуска ракеты-носителя.

В ходе беседы глава государства отметил, что первый пуск с «Восточного» — это, безусловно, очень серьезный, значительный шаг в развитии российской космонавтики. Путин также отметил, что от переноса пуска из-за сбоя в работе автоматики хуже не стало.

Напомним, 28 апреля ракета «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома «Восточный», успешно вывела на орбиту космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-2018. Ее старт был перенесен на сутки в последние минуты перед стартом 27 апреля.