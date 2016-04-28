Красноярск, 28 апреля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В Москве умер член партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы РФ от Красноярского края Валерий Зубов. 63-летний политик тяжело болел, сообщили в пресс-службе красноярского отделения «Справедливой России».

spravedlivo.ru Валерий Зубов

«Вчера, 27 апреля 2016 года, на 63 году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни депутат Государственной Думы РФ, член Президиума Центрального совета Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Валерий Михайлович Зубов», — говорится в сообщении.

Депутат скончался в московской больнице. Зубов тяжело болел на протяжении длительного времени. В 2016 году депутат снова собирался баллотироваться в Госдуму.

Зубов был профессиональным экономистом и преподавал в Красноярском государственном университете. Политическая карьера началась в 1992 году, когда он стал заместителем главы администрации Красноярского края и возглавил главное управление экономики региона.

В 1993 году был избран губернатором Красноярского края. Зубов с 1996 по 1998 годах являлся заместителем председателя Совета Федерации и входил в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское Соглашение». В 1998 году проиграл выборы: на место губернатора выбрали Александра Лебедя. С 1999 года представлял в Госдуме Красноярский край.

Стоит отметить, что Зубов голосовал против закона «Димы Яковлева». При голосовании за вхождение Крыма в состав России воздержался.