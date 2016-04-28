Москва, 28 апреля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Арктических спасательных центрах появится альтернативный вид транспорта — ездовая служба на собаках — по 8 ездовых собак в каждом. Такое решение принято на коллегии МЧС РФ, сообщили в ведомстве

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Развитие ездовой специализации в системе МЧС России, позволит до 2020 года распространить опыт работы кинологических расчетов на отдаленные поисково-спасательные формирования.

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил создать службу в Камчатском крае, Нарьян-Маре и Мурманской области. «Очень хорошая идея о ездовой службе. Давайте в 2016 году подготовим документы и подготовим специалистов. Это будет хороший тренд развития», — отметил Пучков.

Кроме того глава МЧС, поставил задачу увеличить финансирование кинологической службы на 30% — на зарплату кинологам и снабжение собак.

Напомним, сейчас в МЧС России аттестовано 442 кинологических расчета. Из них поисково-спасательных — 341, горно-лавинных — 36, минно-розыскных — 26, службы спасения на воде — 35, аттестованных на поиск тел погибших — 4. Службу несут собаки самых разных пород: лабрадоры, овчарки, спаниели, терьеры, питбули, риджбэки, ротвейлеры, ризеншнауцеры, лайки, таксы, фокстерьеры, шпицы и ньюфаундленды.