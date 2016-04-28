Марсель, Франция, 28 апреля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Синагога в одном из районов французского Марселя закрывается, поскольку поддерживавшее её работу еврейское население уехало. Вместо синагоги в здании будет открыта мечеть, которая примет растущее мусульманское население города, сообщает The Washington Post.

Соломон Александр Харт. Праздник торжества Закона в синагоге в Леггорне, Италия. 1850

По данным местных СМИ, мусульманская организация «Аль-Бадр» выплатила около $450 тыс. за синагогу Ор Тора, расположенную поблизости от железнодорожной станции Saint-Charles. Как отметил лидер местной еврейской общины Зви Аммар, к продаже синагоги нужно относиться «позитивно».

«У нас у всех один и тот же Бог. И главное, чтобы все совершалось в гармонии», — отметил Аммар.

Синагога Ор Тора обладает давней историей. Её основали еврейские переселенцы из Алжира в 1962 году. Несмотря на то, что на протяжении многих лет синагога процветала, в последнее время число прихожан значительно сократилось: лишь единицы прихожан приходили на службу в здание, рассчитанное на 250 человек.

В то же самое время расположенная поблизости мечеть, в которой проводит свои службы организация «Аль-Бадр», переполнена. В Марселе проживает около 220 тыс. мусульман — в городе с населением 2 млн человек.

И такая картина, по всей видимости, отражает действующий в стране тренд. По всей Франции мусульманское население увеличивается. И хотя по закону страны в ходе переписи нельзя спрашивать о вероисповедании гражданина, по различным оценкам, в стране поживает от 5 до 12% мусульман.

В свою очередь, несмотря на то, что после Второй мировой войны в стране увеличивалась численность еврейского населения, в последние несколько лет французские евреи стали выражать сомнения относительно своего будущего в стране из-за антисемитизма и других проблем.