Вашингтон, 28 апреля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Палеонтологи, занимавшиеся раскопками в Марокко, обнаружили кости древнего человека со следами зубов хищников. По мнению учёных, в глубокой древности людям и зверям приходилось воевать за пищу, пишет англоязычный научный журнал PLoS One.

Цитата из к/ф «Миллион лет до нашей эры» Реж. Дон Чэффи. 1966. Великобритания Древние люди

Учёные уверены, что следы зубов на человеческих костях подтверждают их теорию о конкуренции людей и хищников за пищу. Они идентифицировали зубы животного, которым, как они считают, была гиена. Другим хищников, который нападал на человека, названы саблезубые кошки: от их зубов погибли люди, чьи кости обнаружили и исследовали палеонтологи.

Ещё одним неожиданным выводом по результатам исследования стало утверждение: палеонтологи уверены, что люди, чьи кости они нашли, воевали с хищниками в Африке уже 120 тысяч лет назад.