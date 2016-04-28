Омск, 28 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Тело героически погибшего в Сирии старшего лейтенанта Александра Прохоренко будет доставлено на родину в Оренбургскую область в мае, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Sergey Subbotin / Сергей Субботин Звезда Героя России

Герой России Александр Прохоренко будет похоронен в родном селе Городки в начале мая, точная дата пока неизвестна, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее представитель курдских «Отрядов народной обороны» Ридур Халиль сообщил о том, что тело военнослужащего сил специальных операций Вооружённых сил РФ было передано представителям российских властей в Сирии, оно уже доставлено в Россию.

Как передавало ИА REGNUM, старший лейтенант Прохоренко погиб 17 марта в Сирии в провинции Хомс в боях за город Пальмира (Тадмор). Прохоренко выполнял специальную задачу по выслеживанию объектов террористов и наведению на них боевых самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации. Оказавшись в окружении боевиков, он вызвал огонь на себя.