Компания SpaceX — победитель тендера по запуску спутника GPS 3
Вашингтон, 28 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Министерство обороны США заключило с частной космической компанией SpaceX Илона Маска контракт на запуск спутника навигационной системы GPS 3. Об этом сообщает Reuters.
lockheedmartin.com
GPS 3
По данным агентства, стоимость сделки составляет $83 млн. Планируется, что ракета SpaceX доставит на орбиту первый спутник GPS 3 в мае 2018 года.
Отмечается, что на протяжении 10 последних лет право на запуски таких спутников в интересах Пентагона получал только альянс United Launch Alliance, созданный Lockheed Martin и Boeing.
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