Ульяновск, 28 апреля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Ульяновске 29 апреля в Музее-мемориале В.И. Ленина откроется Художественно-документальная выставка «Две эпохи. Две революции», приуроченная к 250-летию со дня рождения Николая Карамзина и 100-летию Великой Российской революции. В основу выставки положена идея сравнительного анализа двух событий — Великой Французской революции конца XVIII века и Великой Российской революции.

Ленинский мемориал впервые стал инициатором крупного межмузейного выставочного проекта, в котором будут представлены экспонаты Государственного исторического музея, Государственного музея политической истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, региональных и муниципальные музеев Ульяновской области, а также частных коллекций, сообщили ИА REGNUM в Ленинском мемориале.

Особая роль в материалах выставки уделена Николаю Михайловичу Карамзину, ставшего очевидцем Французской революции. Эти оценки стали связующим звеном между двумя великими событиями мировой истории.

«В описанных Карамзиным событиях французской революции можно без труда узнать события нашей российской революции. Так, пришла идея, сопоставив факты, документы и подкрепив экспонатами, впервые показать два великих исторических события с новой точки зрения в музейной практике», — отметил кандидат исторических наук, заместитель директора по музейной деятельности ОГАУК «Ленинский мемориал» Андрей Пашкин.

«Визуализация экспозиции строится на эффекте «зеркального коридора». История двух революций представлена не в хронологическом порядке, а с опорой на тематическую составляющую событий: «Творцы революции», «Культура революции: романтика и новизна», «Революция: достижения и жертвы». Такую концепцию выставки поддержали в Государственном историческом музее, Государственном музее политической истории России и Российском государственном архиве социально-политической истории, которые передают в экспозицию выставки уникальные экспонаты», — подчеркнула заведующая экспозиционным сектором ОГАУК «Ленинский мемориал» Елена Горбунова.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты партнёров проекта: 22 единицы подлинных графических произведений о Французской революции, принадлежащих авторству известных французских художников конца XVIII века: Тессар, Ле Барбье, Ф. Бонневилю, из фондов Российского государственного архива социально-политической истории. Особый интерес представляет аллегория «Французская революция — предшественница Мировой революции».

Из фондов Государственного исторического музея впервые в Ульяновске будут представлены более 30 экспонатов, посвященные истории двух революций: посмертная маска Наполеона I (скульптор Франческо Антоммарки), медали, посвященные взятию Бастилии 14 июля 1789 года, памятные медали периода Первой Французской империи; портреты Наполеона и Жозефины известного французского медальера начала XIX в. Давида Де’Анге.

Среди экспонатов периода Великой Российской революции посетители выставки смогут увидеть наручные часы фирмы «Мозер», принадлежавшие В.И. Ленину; пулю к пистолету «Браунинг», которой был ранен В.И. Ленин 30 августа 1918 года; фотоаппарат, которым младшая сестра Ленина Мария Ульянова фотографировала вождя революции в Горках в 1922 году. Коллекция личных вещей Сталина: курительная трубка, подаренная ему генеральным секретарем конфедерации труда Бенуа Фрошеном (Франция); портфель, погоны к френчу Генералиссимуса.

Также на выставке будут представлены известные фотографии периода 1917 — 1920 гг. из фондов Государственного музея политической истории России (г. Санкт-Петербург).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область стала главной площадкой мероприятий, посвящённых 250-летию со дня рождения Николая Карамзина. Был подписан указ президента России «О праздновании 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина», правительством РФ утверждён план основных мероприятий, разработана программа юбилейных мероприятий на территории страны в 2016 году. На родине известного историографа и писателя в рамках празднования состоится более 500 мероприятий. Важными событиями станут Всероссийская Карамзинская ассамблея и День России, который получил название День государства Российского. К 250-летию Николая Карамзина выпустят юбилейную медаль, монету и марку.