Воронеж, 28 апреля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Несколько улиц оказались под водой после сильного дождя, который начался в Воронеже во второй половине дня 27 апреля и шел почти всю ночь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, затопленными оказались участки ряда улиц, однако жилые дома, подвалы, приусадебные участки и объекты экономики не подтоплены.

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По данным воронежского Гидрометцентра, при месячной норме осадков в 38 мм, за апрель уже выпало 125 мм.

Из-за сильного дождя, который прошел в Воронеже накануне, под водой оказались участки проезжей части на улице ул. Владимира Невского, переулке Новом и улице Ростовской. По данным на утро 28 апреля, помимо названных улиц, подтоплен и район улицы Остужева.

Судя по комментариям, которые пользователи выкладывали в социальные сети, например, на Остужева затопило не только проезжую часть, но и остановку общественного транспорта.

Сейчас на месте подтоплений работают спасатели и сотрудники коммунальных служб города.

МЧС предупреждает о неблагоприятном прогнозе и на сегодня, 28 апреля — в Воронеже вновь ожидаются сильные дожди.