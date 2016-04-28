Ереван, 28 апреля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян принял аккредитованных в Армении послов государств-членов Европейского союза и руководителя делегации ЕС в Армении.

МИД Армении

Как говорится в сообщении пресс-службы армянского МИД, 27 апреля «Налбандян представил послам ситуацию в результате инициированных Азербайджаном против Арцаха (Нагорного Карабаха) широкомасштабных военных действий и усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по преодолению их последствий».

Отмечается, что министр подчеркнул неприемлемость нарушения бессрочных договоренностей от 1994−1995гг. об установлении перемирия и его укреплении, необходимость их безоговорочного выполнения. Руководитель армянского внешнеполитического ведомства Армении ответил на многочисленные вопросы присутствующих на встрече послов.

Аналогичная встреча была проведена и 13-го апреля. «Своими агрессивными действиями Азербайджан фактически попытался отказаться от взятых на себя международных обязательств по мирному урегулированию вопроса, грубо нарушил основные принципы международного права, решения и декларации многочисленных саммитов и министерских советов ОБСЕ, открыто проигнорировал заявления руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахской проблемы», — завил тогда Налбандян европейским послам. К тому же тогда он отметил важность активной роли стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнул необходимость содействия их усилиям.

Со 2 апреля текущего года обстрелы передовых позиций сторон нагорно-карабахского конфликта переросли в активные боевые действия. Длившиеся 4 дня боевые действия привели к многочисленным жертвам, как среди военных, так и гражданского населения с обеих сторон. Активные боевые действия были прекращены при посредничестве России, однако интенсивные артиллерийские дуэли продолжаются до сегодняшнего дня. Стороны обвиняют друг друга в применении крупнокалиберной артиллерии как по военным объектам, так и по населенным пунктам.