Канберра, 28 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Национальный архив фото‑ и аудиодокументов Австралии (NFSA) опубликовал в интернете ранее неизвестное видео, на котором снят момент подготовки участников группы The Beatles к выступлению.

Цитата из: The Beatles — unreleased footage 01.11.1965 Beatles

Как передает The Telegraph, уникальная видеозапись была сделана 1 ноября 1965 года во время турне легендарной группы по Австралии.

На кадрах запечатлены члены музыкального коллектива Ринго Старр, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Пол Маккартни, которых гримируют перед выступлением на телевидении.