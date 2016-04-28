Токио, 28 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Японский орбитальный зонд «Акацуки», находящийся на орбите Венеры, начал полномасштабное исследование планеты, пишет газета «Санкей».

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По данным японского космического агентства JAXA, к работе приступили пять из шести измерительных приборов зонда. Шестой аппарат начнет работу после того, как будет отрегулирована его система питания, предположительно, в мае.

Зонд «Акацуки» движется вокруг Венеры по эллипсоидной траектории, сближаясь с планетой на максимальное расстояние около 500 км. Ученые рассчитывают получить с зонда информацию о климате Венеры, характеристиках ее облаков и свойствах поверхности.

Аппарат отправился к Венере 21 мая 2010 года, он был запущен вместе с зондом «Икарос с космодрома Танэгасима. Он должен был выйти на орбиту Венеры в том же году, однако из-за поломки двигателя попытка оказалась неудачной и достигнуть планеты зонду удалось только спустя пять лет.