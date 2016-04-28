Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону огнеборцы потушили загоревшиеся сегодня утром цистерны с нефтепродуктами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 28 апреля, специалисты проводят замеры воздуха, с помощью которых выясняют количество вредных примесей, угрозы населению нет.

61.mchs.gov.ru Горящие цистерны

Отметим, что огонь полыхал с раннего утра в районе Ростовского универсального порта. Как сообщил очевидец, позвонивший на пульт дежурного, две железнодорожные цистерны перевернулись, а затем вспыхнуло пламя.

Территорию прибывшие оперативные группы оцепили, остальные цистерны в количестве 41 единицы отбуксировали на безопасное расстояние. Тушили пожар четвертого ранга 76 человек личного состава от МЧС и 24 единицы техники, к месту прибыл пожарный поезд.

По словам очевидцев, пламя достигало 15 метров в высоту, столб черного дыма несся к городу. В социальной сети пользователи, находящиеся рядом с местом ЧП, отметили, что сгорели в результате пожара две цистерны и тепловоз.

Причины пожара пока еще неизвестны.