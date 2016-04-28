Москва, 28 апреля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Если 25 лет назад половина жителей России (51%) ждала, что приватизация поможет стране выйти из экономического кризиса, то сегодня в это верят только 19%. Напротив, ожидается скорее обострение ситуации в случае ее реализации (48% в 2016 г. против 20% в 1991 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

kukarta.ru Руины

Кроме того, от нынешних преобразований ждут скорее усугубления проблемы несправедливости распределения доходов (65%), тогда как ранее 43% верили в обратное.

Неизменным и даже укрепившимся остался страх роста цен, как следствия передачи госсобственности в частные руки: в 1991 г. об этом говорили 52%, в 2016 г. — 60%. Лишь 13% сегодня полагают, что будет наблюдаться обратный процесс (в 1991 г. — 25%).

В то же время вопрос об эффективности работы предприятий остается спорным: 36% считают, что у приватизированных компаний она повысится (среди 18−24-летних — 50%), 35% — напротив, понизится (среди сторонников КПРФ — 48%).

68% граждан выступают против реализации программы приватизации (с 1991 г. эта доля выросла более чем в 3 раза — с 19%). Желание работать на государственных предприятиях высказывают 68% жителей России.

Опрос проведен 2−3 апреля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.