Вашингтон, 28 апреля, 2016, 09:20 — ИА Регнум. По данным нового опроса общественного мнения Gallup, 18% граждан США считают Россию главной угрозой для США. Основной причиной для опасений считаются действия президента РФ Владимира Путина на Украине, однако существует целый ряд причин, почему граждане США должны рассматривать Москву как угрозу, для защиты от которой США необходимо наращивать системы ПРО и модернизировать свой ядерный потенциал, пишет Констанс Барудос в статье для National Interest.

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По мнению автора, причиной для усиления ядерного потенциала США является то, что в 2000 году Москва приняла концепцию нанесения превентивного ядерного удара, а также ввела стратегию нанесения ядерных ударов для деэскалации. Так, Россия может нанести ограниченный ядерный удар, если против неё выступает крупномасштабная атака, превосходящая армию России по численности.

Также Россия — вразрез с подписанным в 1987 году Договором о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, по которому уничтожались ракеты, предназначенные для нанесения удара в диапазоне от 500 до 5,5 тыс. км — разрабатывает ядерные крылатые ракеты средней дальности. Такое развитие событий председатель комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси назвал значительной угрозой для безопасности США, а Пентагон в ответ на действия Москвы рассматривает возможность вернуть крылатые ракеты с ядерным зарядом в ЕС.

Нельзя забывать и том, что Россия проводит и модернизацию своей ядерной триады, состоящей из межконтинентальных баллистических ракет, бомбардировщиков и ракет, установленных на подводных лодках. Кремль также модернизирует флот бомбовой авиации, чтобы он мог нести крылатые ракеты дальнего действия. В строй войдут подводные лодки нового поколения, тогда как на дороги России выйдут мобильные межконтинентальные системы, оснащенные ракетами с разделяющимися боеголовками. Такие системы, отмечает автор, являются особым поводом для беспокойства, поскольку они могут наносить удар из любой точки, чтобы усложняет Вашингтону задачу нанесения превентивного удара по ним.

Беспокоит США и риторика Москвы. В частности, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль вправе размещать ядерное оружие в Крыму, поскольку полуостров стал частью страны, располагающей таким оружием. В свою очередь, президент России напомнил в октябре 2014 года, что международное сообщество не должно забывать, к чему могут привести разногласия между крупными ядерными державами.

Более того, бывший начальник Генерального штаба вооружённых сил Российской Федерации Николай Макаров подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации будет принято решение нанести превентивный удар по странам — членам НАТО, в которых будет развернута система ПРО.

Некоторые противники ядерного оружия отмечают, что оно является частью устаревшего мышления и не играет никакой роли в современной политике. Однако они ошибаются. Ядерное оружие по-прежнему имеет ключевое значение для сегодняшнего мира, особенно в отношениях со страной, обладающей более 2 тыс. ядерных зарядов. Если США избавились бы от ядерного оружия, такие страны, как Россия, использовали бы свой ядерный потенциал для принуждения или нападения на США или их союзников.

Таким образом, самым лучшим способом, как можно спутать карты России или другой стране-изгою, которая стремится нанести удар, — это усилить ПРО на основной территории США, а также сохранять возможность гарантированно нанести ответный удар, поэтому необходимо развивать защитные системы как в самих США, так и ЕС — в Румынии и Польше.

И, наконец, Вашингтону нельзя оставлять работу по модернизации своего ядерного потенциала в рамках нанесения ответного удара, которое станет сдерживающим фактором для России или любого другого государства, стремящегося нанести ядерный удар.