Грозный, 28 апреля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Подземные толчки зарегистрированы 27 апреля, в двух субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Одно землетрясение произошло в Курчалоевском районе Чечни, его магнитуда составила 3,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Архип Куинджи. Снежные вершины. Кавказ. 1895

Эпицентр подземного толчка находился на глубине 10 километров недалеко от селения Ялхой-Мохк. Отметим, что в Чечне землетрясения происходят довольно часто. Так, 2 марта были зарегистрированы подземные толчки в Ножай-Юртовском районе Чечни.

Еще два сейсмособытия произошли вчера, 27 апреля, в Северной Осетии. В 21:53 в 22 километрах южнее поселка Мизур Алагирского района было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9.

Второй толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован в 12 километрах к юго-западу от поселка Верхний Фиагдон, пишет «Кавказский узел».