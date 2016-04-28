Москва, 28 апреля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В Москве 285 апреля сохранится теплая облачная погода, возможны осадки, сообщает Гидрометцентр.

badfon.ru Москва

По данным синоптиков, днем в Москве максимальная температура составит +15 — +17 градусов, по области — от +13 до +18 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление немного повысится, оно достигнет 751 мм рт.ст.