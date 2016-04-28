Саратов, 28 апреля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Получив в 2015 году из бюджета на строительство аэродрома «Энгельс» в Саратовской области 7,7 млрд рублей, руководство предприятия «Спецстройинжиниринг» через цепочку структур передало выполнение строительства другой организации. При этом 500 млн рублей осели у посредников, которые за эти деньги, как говорится, и «гвоздя не вбили». На сегодняшний день проводится проверка обоснованности начальной цены контракта. Такое заявление сделал в своем докладе Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.arms-expo.ru Военный аэродром в Энгельсе, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

27 апреля Генпрокурор РФ Юрий Чайка выступил с докладом на заседании Совета Федерации. Говоря об исполнении поручений президента РФ об укрепление правопорядка в оборонно-промышленном комплексе, он отметил: проведены проверки в крупнейших отраслевых корпорациях и акционерных обществах (Объединенная судостроительная корпорация, концерн «Агат», корпорации «Комета» и МиГ, других исполнителях гособоронзаказа). Выявилась проблема обоснованности выбора организаций, являющихся единственными исполнителями миллиардных госконтрактов.

По словам Генпрокурора, зачастую это общества, которые не обладают возможностями для самостоятельного исполнения обязательств. Как следствие — все передается на субподряд, необоснованно создается многоуровневая система посредников, а стоимость работ «взлетает». По этой причине сроки около 500 госконтрактов Минобороны перенесены на 2 года, существенно возросла кредиторская задолженность по ним.

«Например, подведомственное Спецстрою предприятие «Спецстройинжиниринг» выбрано единственным поставщиком строительных работ для Минобороны. Однако собственной базы не имеет, занимается лишь отбором субподрядчиков, получая за это сотни миллионов рублей от выданных государством авансов», сообщил он, подчеркнув, что его ведомство действует в тесном сотрудничестве с Минобороны, органами безопасности, финансовой разведки, антимонопольной службой и другими.

Чайка также констатировал, что выявлено более 1000 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, имеющих финансовые связи с предприятиями ОПК. Сейчас по таким фактам расследуются уголовные дела, проводятся процессуальные проверки, а налоговые органы принимают меры к ликвидации указанных юридических лиц.

Отметим, вблизи города Энгельс Саратовской области находится авиабаза ВВС России, официальное название военного аэродрома — «Энгельс-2». Там дислоцированы тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.