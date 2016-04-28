Благовещенск, 28 апреля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Установлена связь со спутниками, которые сегодня, 28 апреля, были запущены с космодрома «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

vostokdrom.ru Космодром Восточный. Вывоз РКН Союз-2.1а с КА Ломоносов, Аист-2Д

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля с космодрома «Восточный» впервые была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками связи. Со второй попытки в 5:01 мск ракета успешна стартовала.

На орбиту выведены космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-2018. Ранее планировалось запустить ракету 27 апреля, но старт был перенесён на 28 апреля.