Москва, 28 апреля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть незначительно снижаются после резкого роста накануне на фоне решения Федеральной резервной системы США о процентной ставке, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

gazprom.ru Нефтяная платформа

К 8:47 мск баррель Brent подешевел до $46,89, потеряв 0,55%. Марка WTI к этому времени подешевела на 31 цент до отметки $45,02 за баррель.

Ранее в ходе торгов 27 апреля фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне обновил годовой максимум, пробив отметку $47 за баррель и достигнув $47,18 за баррель. Баррель WTI подорожал на $1,29 — до $45,33 за баррель.

Напомним, по итогам заседания 26−27 апреля ФРС США оставила ключевую ставку в диапазоне от 0,25 до 0,5 процента годовых.