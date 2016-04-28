Москва, 28 апреля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Brent смогла продолжить рост, даже несмотря на неблагоприятный отчет от Минэнерго. Нефть сделала попытку упасть до 45,44 долл./барр., однако ее тут же подобрали и отправили к новому 5-месячному максимуму, причем без видимой на то причины, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Часть инвесторов начали объяснять подобную динамику энергоресурсов ослаблением доллара США после заседания FOMC, так как цены по нефти номинированы в долларах. Однако подобные аргументы в текущих условиях довольно слабых колебаний USD вызывают большую долю скептицизма», — сказала Афанасьева.

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«Скорее всего, свою роль играют лишь спекулятивные позиции и рыночные ожидания дальнейшего роста. И очень скоро ситуация может серьезно измениться, поэтому в текущих условиях нужно воздержаться от покупок актива», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля нефть дорожала на решении ФРС США по ставке. Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,28% — до 46,62 доллара. WTI увеличилась на 2% — до 44,92 доллара за баррель. Сегодня, 28 апреля, мировые цены на нефть незначительно снижаются. По данным на 08:47 мск, баррель Brent подешевел до $46,89, потеряв 0,55%. Марка WTI подешевела на 31 цент до отметки $45,02.