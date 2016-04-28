Тайвань, 28 апреля, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Группа современных художников из Тайваня создана гигантскую мозаику из пластиковых бутылок. На создание необычной картины тайваньских художников вдохновило известное полотно Винсента Ван Гога «Звездная ночь».

sports.qianlong.com Мозаика из пластиковых бутылок

На создание мозаики ушло более 4 месяцев. Точное количество бутылок неизвестно, однако создатели уверяют, что их количество превышает 4 млн штук, пишет «Наньцзао жибао».

Главной задумкой художников стало обращение внимания населения Тайваня к проблеме переработки мусора и сохранения природы. Для создания полотна художники несколько месяцев собирали «пожертвования» в виде пластиковых бутылок определенных цветов.

Мозаика была создана в одном из городских парков в г. Цзилун на северо-востоке Тайваня. Как сообщили авторы работы, спустя несколько месяцев мозаика будет разобрана, а бутылки отправлены на переработку.