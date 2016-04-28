Тайваньские художники создали картину из 4 млн пластиковых бутылок
Тайвань, 28 апреля, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Группа современных художников из Тайваня создана гигантскую мозаику из пластиковых бутылок. На создание необычной картины тайваньских художников вдохновило известное полотно Винсента Ван Гога «Звездная ночь».
На создание мозаики ушло более 4 месяцев. Точное количество бутылок неизвестно, однако создатели уверяют, что их количество превышает 4 млн штук, пишет «Наньцзао жибао».
Главной задумкой художников стало обращение внимания населения Тайваня к проблеме переработки мусора и сохранения природы. Для создания полотна художники несколько месяцев собирали «пожертвования» в виде пластиковых бутылок определенных цветов.
Мозаика была создана в одном из городских парков в г. Цзилун на северо-востоке Тайваня. Как сообщили авторы работы, спустя несколько месяцев мозаика будет разобрана, а бутылки отправлены на переработку.