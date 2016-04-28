Москва, 28 апреля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Рубль растерял свой потенциал роста. Несмотря на то, что он делал попытки закрепиться ниже 65,00 против доллара США, даже на фоне обновления 5-месячного максимума нефтью сорта Brent пара USD/RUB закрыла торговые сутки выше 65,00. В районе 64,50 проходит довольно сильная поддержка, которая не пускает пару ниже, и даже кратковременные попытки ее пересечь могут быстро прерываться, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

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«Если обратить внимание на отчет по открытым позициям по паре, можно отметить, что число позиций на продажу на текущий момент находится на максимумах с марта 2015 года. Не исключено, что уже в ближайшие недели может начаться массовая фиксация прибыли. Особенно, если подобный же процесс произойдет и в отношении нефти. А сегодня, 28 апреля, пара USD/RUB еще может делать попытки подойти к 64,50 под влиянием позитивной динамики Brent», — предположила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль перешел к росту против доллара после решения ФРС США. По данным Московской биржи, 27 апреля курс снижался на 0,1 рубля — до 65,1 рубля, курс евро рос на 0,05 рубля — до 73,7 рубля. Нефть марки Вrent поднималась до $47.