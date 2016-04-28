Нью-Йорк, США, 28 апреля, 2016, 08:25 — ИА Регнум. В Нью-Йорке 27 апреля полиция провела крупнейшую операцию: арестовано 120 человек из двух конкурирующих банд Big Money Bosses и 2Fly YGz, которые занимали продажей наркотиков и хранением оружия, сообщает CBS.

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По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарара, в рейде приняло участие несколько сотен полицейских, сотрудников департамента внутренней безопасности, управления по борьбе с наркотиками, службы маршалов и других американских силовых ведомств.

В операции против банд, прошедшей в Бронксе, применялись вертолеты и бронетехника. По данным New York Post, в ней приняли участие не менее тысячи силовиков. Прокурор отметил, что члены преступных группировок в течение многих лет сеяли хаос» на улицах Бронкса, «совершая бесчисленные акты насилия как в отношении конкурирующих членов банды, так и в отношении невинных людей».

По данным прокуратуры и полиции, помимо торговли наркотиками и оружием, членов банд подозревают в убийствах, грабежах, в том числе и с применением огнестрельного оружия, банковском мошенничестве и рэкете. От их деятельности пострадали тысячи жителей района Истчестер Гарденс и соседних районов.