Трамп о внешней политике Обамы: «Полный и тотальный провал»
Вашингтон, 28 апреля, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама в последнее время проводил «безрассудную и неуправляемую» внешнюю политику, «лишенную видения, целей, направления и стратегии». Об этом, как передает «Голос Америки», заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в вашингтонском отеле «Мейфлауэр».
«Если цель президента Обамы состояла в том, чтобы ослабить США, он не мог бы сделать свою работу лучше», — добавил миллиардер.
Так, по мнению Трампа, политика Вашингтона привела к непоправимым ошибкам в Ливии, Ираке, Египте и Сирии.
Кроме того, кандидат в президенты США обвиняет действующую администрацию США в том, что Иран существенно усилил свои позиции на международной арене, а КНДР «вышла из-под контроля».
«Сегодняшняя внешняя политика страны — полный и тотальный провал», — считает Трамп.
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