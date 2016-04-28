Вашингтон, 28 апреля, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама в последнее время проводил «безрассудную и неуправляемую» внешнюю политику, «лишенную видения, целей, направления и стратегии». Об этом, как передает «Голос Америки», заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в вашингтонском отеле «Мейфлауэр».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Внешняя политика США

«Если цель президента Обамы состояла в том, чтобы ослабить США, он не мог бы сделать свою работу лучше», — добавил миллиардер.

Так, по мнению Трампа, политика Вашингтона привела к непоправимым ошибкам в Ливии, Ираке, Египте и Сирии.

Кроме того, кандидат в президенты США обвиняет действующую администрацию США в том, что Иран существенно усилил свои позиции на международной арене, а КНДР «вышла из-под контроля».

«Сегодняшняя внешняя политика страны — полный и тотальный провал», — считает Трамп.

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