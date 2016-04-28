Казань, 28 апреля, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Чиновники Татарии рассматривают вопрос о введении обязательной вакцинации детей без права родителей на отказ, сообщает «Татар-информ».

Луи Леопольд Буальи. Врач прививающий маленького ребенка. 1807

Как отметила в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева, некоторые родители игнорируют своевременную вакцинацию и отказываются ставить своим детям прививки.

Яркаева рассказала, что в некоторых странах мира процедура вакцинации является обязательной, ребенка без прививок не примут в детское образовательное учреждение, так как для привитых детей он представляет угрозу.

«Нам кажется, что такая форма работы возможна и в нашей стране, по крайней мере по некоторым инфекциям», — заявила она.

Замминистра подчеркнула, что используемые в России вакцины эффективны и безопасны в использовании и проходят строжайший контроль качества на нескольких уровнях.

Позицию Яркаевой поддержала и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарии Любовь Авдонина. Она отметила, что граждане, которые отказываются ставить прививки себе и своим детям, зачастую формируют свое мнение на основе сомнительной информации, в частности, читают интернет-сайты, «где высказываются сугубо субъективные мнения, зачастую людей без специального образования».

Авдонина сообщила, что в 2015 году в Татарии 155 непривитых детей заболели коклюшем, 7 — эпидемическим паротитом. Среди заболевших гриппом жителей региона свыше 400 человек не имели прививки от данного вирусного заболевания.