Калининград, 28 апреля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Министр туризма Калининградской области Андрей Ермак в интервью ИА REGNUM прокомментировал региональный феномен — практически стопроцентную заполняемость калининградских отелей на майские праздники.

Кадр из х/ф «Секретный фарватер» Балтийское море на закате

ИА REGNUM : Как известно, на майские праздники все гостиницы Калининградской области забронированы «под ноль». Эта информация, на мой взгляд, интересна в сравнении с Крымом. Ведь в прошлом году власти республики поспешили заявить, что на май у них зарезервировано не более 50% отелей. В этом же году Крым просто молчит о заполняемости гостиничного фонда, зато тамошние хотельеры предупредили, что услуги повысятся на 10−15%. Как вам удалось, как говориться, «уделать» традиционные курортные территории?

Вначале я уточню последние данные по бронированию. Буду немного осторожен в цифрах — на майские праздники заполняемость гостиниц в Калининградской области составила 95−98%. Сегодня остались только самые дорогие, а также разрозненные одноместные номера. То есть в эти дни группу уже невозможно расселить в одном месте. Отмечу также, что столь оптимистические цифры мы стали фиксировать ещё с начала февраля. Тогда туроператоры, занимающиеся въездным туризмом, констатировали, что заполняемость отелей на майские праздники достигла уже 70%.

ИА REGNUM : С чем вы это связываете?

Здесь, на мой взгляд, несколько факторов. Из конкретных — это результат нашего участия на международной выставке «Интурмаркет-2016», прошедшей в марте в Москве. Презентацию Калининградской области делал сам губернатор Николай Цуканов, что для многих серьёзных туроператоров стало и неожиданностью, и одновременно стимулом сотрудничества с нашим регионом. Они увидели, что калининградский туризм поддерживается на самом высоком уровне, а значит это перспективное дело. Так вот, сразу после «Интурмаркета» букинг наших гостиниц значительно вырос, «закрыв» таким образом майские праздники.

ИА REGNUM : Из каких российских регионов едут к нам?

Самое серьёзное движение из Москвы, Подмосковья и Петербурга. Затем следуют северные регионы — Мурманск, Архангельск. Есть и Екатеринбург, Омск. Также фиксируем иностранцев — около 13%.

ИА REGNUM : Кто это?

На первом месте граждане Германии, затем идут поляки и литовцы. Но их туризм достаточно условный, поскольку речь идёт, в основном, о деловых поездках. Но поскольку они ночуют у нас хотя бы одну ночь, мы их учитываем. К слову сказать, именно из-за отсутствия ночёвок со стороны польских граждан, пересекающих границу для заправки бензином, мы этот трафик не считаем. Если бы брали его в расчёт, то давно вышли за всякие разумные показатели. Хотя некоторые регионы России именно так считают. Люди, условно говоря, из Калужской области приезжают в Московскую на день и уже — турист. Конечно, поляк, приехавший за бензином, тоже деньги тратит, это вклад в малый бизнес, но мы понимаем, что туристическую инфраструктуру он не используют. А так давно бы за 7 миллионов туристов перевалило.

ИА REGNUM : В прошлом году в самолётах на Калининград я пару раз встречал целые делегации китайских туристов. Ребята из Поднебесной заметны в вашей статистике?

В 2014 году в Калининградской области побывало около 700 туристов из Китая, а в 2015-м уже две тысячи. В общем, есть, над чем расти. Безусловно, китайцев привлекает янтарь, и мы сейчас с московскими туроператорами разрабатываем такой маршрут, который «цеплял» бы Калининград как финальную дистинацию пребывания китайцев в России. После Москвы и Питера их можно отвезти, условно говоря, в Углич, а можно в Калининград, где есть уникальная возможность янтарного шоппинга. Плюс в этом году, надеюсь, на побережье нашей Балтики заработает казино, а китайцы, как известно, любят азартные игры. Они же по тратам в отпуска стоят на втором месте после американцев. В ресторанах Зеленоградска, например, уже есть меню на китайском языке.

ИА REGNUM : Околополитический вопрос. А может так, что приятный рост туристов из «большой России» связан не с вашими здоровыми амбициями, а с изменением политической обстановки. Например, нашим правоохранительным органам запрещено ездить за границу на отдых, прибавьте сюда ещё запрет в Турцию и Египет… Вот все и решили податься на Балтику.

Понятно, что никто у отдыхающих не спрашивает удостоверений, и среди наших туристов вполне могут быть полицейские, военнослужащие и другие категории, у которых есть ограничения. Но на самом деле, считаю, сработало несколько факторов. И первое — это не политический, а экономический фактор. Доллар-евро вырос и…

ИА REGNUM : Ну это же сплошная политика!

…И посещать заграницу стало элементарно накладно. А тут Калининград под боком. Неплохая логистика, почти Европа, море рядом. Второй фактор, конечно, это ограничения по выезду определённых категорий граждан. Третий фактор — назову его «отложенным эффектом». Это масштабная кампания, которая идёт сейчас в крупных странах мира по продвижению России как туристически привлекательной страны. Речь идёт об офисах «Visit Russia». Если раньше о России думали в последнюю очередь, то сейчас она входит в десятку государств, куда иностранцы хотят поехать. В этом позитивную роль сыграла, безусловно, Зимняя олимпиада в Сочи. Сейчас ожидается эффект приближающегося чемпионата мира по футболу.

ИА REGNUM : Какие события готовит Калининградская область для туристов в мае?

Первая неделя — фестиваль уличной еды. Сегодня в мире гастрономический туризм набирает обороты, а у Калининграда в этом плане много преимуществ, поскольку кухня смешанная. Здесь и русская, и немецкая, и прибалтийская кухни. Вообще наша задача — забрать бренд «Прибалтика». Сейчас в Литву, Латвию россиянам, помимо политического аспекта, ехать просто дорого, и нужно успеть заманить соотечественников в Калининград, в русскую Прибалтику. За три года до чемпионата мира по футболу успеть это сделать. Чтобы Прибалтика стала ассоциироваться исключительно с Калининградской областью.

Далее — будет серьёзный праздник Калининградского зоопарка. Это, пожалуй, самый старый зоопарк в России, ему исполняется 120 лет.

В мае запланировано открытие мотосезона «Ночных волков» — событие ожидается яркое. Ну и отмечу более служебное мероприятие — Первый Всероссийский съезд российских туроператоров, который пройдёт с 19 по 21 мая в Светлогорске.

ИА REGNUM : Поскольку ключевое событие на майских праздниках — День Победы, то рассматривает ли министерство т.н. «милитарный туризм»? Вообще, насколько перспективна для иностранцев в современных политических реалиях раскрутка туристического бренда — «Калининград — военный форпост на Западе России»?

«Военный туризм» — одно из перспективных направлений. У нас на эту тему как раз совещание в Балтийске готовится. Нам есть, чем гордится, и, думаю, это будет интересно не только иностранцам, но и нашим туристам. На том же «Интурмаркете» к выставке военной техники стояла очередь человек двести. А взять наш Балтийск, его подземные катакомбы. Кто из нас не смотрел «Секретный фарватер» и не мечтал очутиться в тех «секретных» местах. Когда мы в Балтийске шли на катере вдоль канала, то я увидел вообще футуристическую вещь — корабль в разрезе. Я бы его оставил как объект показа. Представьте, два крана цепью вдоль перепиливают корабль. Как бритвой. Видны в разрезе каюты, переборки. Это невероятное зрелище.

ИА REGNUM : А «бои на танках», что губернатор предлагал, когда запустите?

Мы сейчас прорабатываем техническую возможность. Дело серьёзное. Нужен полигон, профессионалы. Пока военные относятся к этой идеи с беспокойством. Но с другой стороны, есть подмосковная Кубинка, где подобное реализовано.