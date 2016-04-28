Пермь, 28 апреля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Пермское УФАС России начало проверку действий минздрава Пермского края по открытию молочных кухонь в сети магазинов «Пятерочка». Основанием для проверки послужила информация, опубликованная в СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермского УФАС России.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

В действиях минздрава содержатся признаки нарушения статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», которая запрещает органам власти совершать действия, ограничивающие конкуренцию. Антимонопольной службе предстоит выяснить, на каком основании краевой Минздрав выбрал магазины торговой сети «Пятерочка». И.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев заявил: «Для УФАС очевидно, что после открытия молочных кухонь супермаркеты «Пятерочка» получать серьезные преимущества перед другими сетевыми супермаркетами и частными магазинами. Открытие молочных кухонь сгенерирует дополнительный покупательский поток в эту сеть».

Кроме этого, антимонопольщикам предстоит выяснить, если действия минздрава продиктованы желанием сделать молочные кухни более доступными для населения, то почему молочные кухни планируется размещать в магазинах единственной торговой сети?

Антимонопольная служба направила в краевой минздрав соответствующие запросы. В зависимости от полученных ответов УФАС примет решение о мерах дальнейшего реагирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми дополнительные раздаточные пункты по выдаче кисломолочной продукции детям до трёх лет попытаются открыть в двух магазинах одной из продовольственных российских сетей. Предполагается, что они появятся в Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми. К концу 2016 года такие пункты выдачи продуктов питания уже откроются во всех районах столицы Прикамья.

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Напомним, закрытие молочных кухонь обсуждалось на заседании краевого Заксобрания в феврале 2016 года. Тогда министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун сообщила депутатам, что с целью оптимизации работы молочных кухонь в министерстве рассматривается вопрос о сотрудничестве с торговыми сетями по организации раздаточных пунктов.